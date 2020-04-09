اليوم السابع
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حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار فى بئر العبد بشمال سيناء

الخميس، 09 أبريل 2020 09:35 ص
حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار فى بئر العبد بشمال سيناء جانب من الحملة
شمال سيناء - محمد حسين

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ترأس محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد حملة من إدارة التموين والإشغالات وشئون البيئة لمراقبة وضبط الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين، والتأكد من توافر السلع بالأسواق، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة بئر العبد إنه تتوفر كل السلع بكميات وفيرة، وطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى مخالفات.

كما أطلق مجلس مدينة بئر العبد حملة مكثفة نفذها قسم البيئة بالمجلس، وتم خلالها رفع القمامة والرمال المتراكمة فى شوارع المدينة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فى بيان له، مواصلة تنفيذ مشروع تجميل مسار الطريق الدولى بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية لمحسن سالم رئيس مركز بئر العبد لمتابعة سير الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وأشار بيان مجلس المدينة إلى أنه تم تنفيذ التعليمات الخاصة بالتزام البائعين بتعليمات تنظيم الأسواق للحد من الزحام حفاظا علي سلامة المواطنين بسوق بئر العبد بالتعاون مع إدارة تموين بئر العبد.

كما أعلن المجلس قبول 558 أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة بمدينة بئر العبد وقرى المركز.

ونفذ مجلس مدينة بئر العبد حملة  برئاسة رئيس المجلس وضمت أعضاء من قسم شئون البيئة والإشغالات وقسم شرطة بئر العبد، لإزالة التعدى على مدخل عمارة بحى التعمير، وتمت إزالة الإشغالات والزراعات المخالفة تنفيذا لأحكام القانون.


شمال سيناء

مركز بئر العبد

سيناء

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