حملات تعقيم وتطهير مكثفة بمكاتب البريد والتأمينات والمدارس فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد الوكيل، مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل على قدم وساق، فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام المقبلة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر استكمال تلك الأعمال لتعقيم وتطهير المنشآت التى يتوافد عليها الأهالى لصرف معاشاتهم منذ الأول من شهر أبريل المقبل لتعقيمها لخدمة المواطنين المتوافدين لصرف معاشاتهم، كما تم تعقيم مقر الوحده البيطرية بمدينة إسنا ومبنى التأمينات الاجتماعية بإسنا، ومبني الضرائب العامة بالمدينة، ومقر مدرسة العضايمة للتعليم الأساسي.

وأوضح الدكتور محمد الوكيل مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا، أنه شملت المصالح التى تم رشها الوحدة المحلية بالحلة، والوحدة الصحية بالحلة، ومدرسة الحلة الثانوية المشتركة، ومقر شبكة كهرباء الحلة، مشدداً على أنه يجرى مواصلة حملات التعقيم والتطهير اليومية لكافة المنشآت الحيوية.

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير شوارع مناطق شرق السكة الحديدية والسوق ومواقف السيارات الأجرة، وكوبرى أبو الجود ومبنى قصر الثقافة بمدينة الأقصر.

كما تم تعقيم عدد من المنشآت الحيوية بمدن إسنا وأرمنت تضمنت مجالس المدن والمجالس القروية، مشيراً إلى أن أعمال التطهير تتم من خلال عشرة سيارات رش سعة 5 طن مياه لكل سيارة وعدد خمس مواتير سعة 500 لتر وعدد 15 موتور محمول على الأكتاف، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID -19" ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



بيطرى إسنا ينطلق فى حملات تعقيم وتطهير مكثفة بالأقصر



تعقيم المنشآت الحيوية بمدينة إسنا



تعقيم مكاتب البريد جنوب الأقصر

حملات التعقيم والتطهير لمؤسسات الأقصر



حملات تعقيم وتطهير مكثفة بمكاتب البريد والتأمينات والمدارس