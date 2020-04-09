حركة طالبان تنفى إطلاق صواريخ على قاعدة باجرام الأمريكية

كابول (أ ش أ)

نفت حركة طالبان، اليوم الخميس، تورطها فى هجوم صاروخى على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية، ونسبت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية إلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله إن طالبان لم تشارك فى هذا الهجوم الصاروخى، وكان مسئولون أمنيون أفغان قد أعلنوا في وقت سابق أن مسلحي طالبان أطلقوا خمسة صواريخ في وقت سابق اليوم غير أنها لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن مسلحي طالبان وضعوا قاذفة صواريخ في صندوق سيارة وأطلقوا الصواريخ فجر اليوم دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأعلنت الحكومة الأفغانية، الإفراج عن 100 من سجناء حركة طالبان وسط جهود السلام الجارية، وأكد مجلس الأمن القومى الأفغانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، أنه "بموجب مرسوم الرئيس أشرف عبد الغني المؤرخ 11 مارس الماضي، أفرجت حكومة جمهورية أفغانستان عن 100 سجين من طالبان اليوم بناء على حالتهم الصحية وأعمارهم ومدة العقوبة المتبقية، وذلك في إطار جهود تحقيق السلام واحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)".