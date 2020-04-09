اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:37 م
خالد صلاح
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حركة طالبان تنفى إطلاق صواريخ على قاعدة باجرام الأمريكية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:12 م
حركة طالبان تنفى إطلاق صواريخ على قاعدة باجرام الأمريكية عناصر حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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نفت حركة طالبان، اليوم الخميس، تورطها فى هجوم صاروخى على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية، ونسبت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية إلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله إن طالبان لم تشارك فى هذا الهجوم الصاروخى، وكان مسئولون أمنيون أفغان قد أعلنوا في وقت سابق أن مسلحي طالبان أطلقوا خمسة صواريخ في وقت سابق اليوم غير أنها لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن مسلحي طالبان وضعوا قاذفة صواريخ في صندوق سيارة وأطلقوا الصواريخ فجر اليوم دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأعلنت الحكومة الأفغانية، الإفراج عن 100 من سجناء حركة طالبان وسط جهود السلام الجارية، وأكد مجلس الأمن القومى الأفغانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، أنه "بموجب مرسوم الرئيس أشرف عبد الغني المؤرخ 11 مارس الماضي، أفرجت حكومة جمهورية أفغانستان عن 100 سجين من طالبان اليوم بناء على حالتهم الصحية وأعمارهم ومدة العقوبة المتبقية، وذلك في إطار جهود تحقيق السلام واحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف البيان، أن "المديرية الوطنية للأمن الأفغاني ومكتب المدعي العام تحققا بعناية شديدة من السجناء الذين أقسموا على عدم العودة إلى ساحة المعركة"، موضحًا أن "حكومة جمهورية أفغانستان تلقت نفس التطمينات من قيادة الحركة".

ووفق البيان، أعربت حكومة أفغانستان عن استعدادها دوما للعمل الفني المشترك مع طالبان من أجل دفع عملية السلام.

يشار إلى أن إفراج أفغانستان عن 100 من عناصر طالبان جاء عقب تواتر أنباء أمس عن تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني وخصمه السياسي رئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله خلال زيارته الأخيرة إلى كابول من مغبة فشلهما في التوصل إلى اتفاق مع طالبان، محذرا إياهما من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.

 


حركه طالبان

قاعده باجرام

افغانستان

مسلحو طالبان

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