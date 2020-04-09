اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الخميس 9/4/2020 فى مصر

الخميس، 09 أبريل 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 9/4/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة  ، ويشهد جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 25     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 25      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 25     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 33    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 32   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 30  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28
 
 
 

حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس لطيف وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى والعظمى 22 درجة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:36 م

الأرصاد: غدا أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:25 م

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة واحذروا تخفيف الملابس

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:00 ص

"الأرصاد" للمواطنين: خففوا الملابس بحذر.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ اليوم ويستمر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر: متوقع حدوث تقلبات جوية فى أى وقت.. وفرص لتكون الشبورة على الطرق بالصباح الباكر

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة