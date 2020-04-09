جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توفر مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تبرعت جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد صبرى، اليوم الخميس، بتوفير بعض المستلزمات الطبية لمستشفيات جامعة الاسكندرية.

وفي إطار محاولات المستشفيات الجامعية لزيادة الاحتياطي الاستيراتيجي من المستلزمات الوقائية الشخصية للفريق الطبي العامل بمختلف المستشفيات الجامعية، وفي ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة من مختلف القطاعات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام وفد من الجمعية متمثلا في كل من المهندس محمد محرم، والدكتورة أمينة حساب، و المهندس محمد عبد المحسن، والدكتور على عيسى، والدكتور محمد محفوظ، بتسليم المستلزمات المطلوبة للوقاية الشخصية للأطقم الطبية و التمريضية لإدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن فتح حساب بنكي، للتبرع لمبادرة "ادعم عمال اليومية".

وأضاف الشريف، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن المبادرة لها دوران أساسيان أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

جاء ذلك خلال إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، مباردة "ادعم عمال اليومية"، من خلال حشد المجتمع المدنى والحكومي بالمحافظة لتقليل الأثار الناتجة عليهم جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الحضور على المشاركة في هذه المبادرة التي تأتي في الأساس في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لإتمام هذا الاجتماع وتنفيذ إجراءات وتعليمات الحكومة المصرية.

وأوضح الشريف أن هناك عدد كبير من أهالينا البسطاء يعمل بنظام اليومية، في كافة المجالات، والأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ستؤثر بشكل كبير جدا على هؤلاء العمال، قائلا " لايمكن ترك عمال اليومية وحدهم "، لذا وجب علينا جميعا مسئولين وتنفيذيين ورجال أعمال ونواب وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية ومن منطلق واجبنا الوطني لمشاركة الدولة في مواجهة تلك الأزمة، التكاتف لوضع حلول عاجلة وتوفير غطاء آمن لشريحة العاملين باليومية إحدى أكبر الشرائح الموجودة بالمجتمع السكندري.

على الصعيد ذاته أشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقها أطباء الإسكندرية "امكث في بيتك واستشرنا"، وكذا مبادرة أعضاء مجلس النواب للمشاركة في تطهير شوارع المدينة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية شنت عدة حملات مشددة خلال الأيام السابقة، وتم إصدار قرار بغلق الأسواق الأسبوعية، علاوة عن تنظيم العمل بالأسواق اليومية خاصة في المناطق البسيطة.

من جانبها أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن مبادرة اليوم هي دعوة لكل مواطن حريص على وطنه، ومجتمعه وأهله البسطاء، للمشاركة في تلك المبادرة، موضحة إلى أنه تم إطلاق عدة حملات توعية، ويجب علينا جميعا استمرارنا في توعية أهالينا البسطاء، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة ستحدد الآليات التي ستعمل من خلالها.

واستمع المحافظ إلى اقتراحات المشاركين والتي كان أهمها اعداد قاعدة بيانات من خلال المحافظة والتضامن الاجتماعي لحصر اعداد العمالة اليومية المسجلين بالقوى العاملة وغير المسجلين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا تقسيم الدعم إلى دعم مادي ومعنوي من خلال تبرعات السلع الغذائية، فضلا عن إطلاق حملة توعية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المقترحات، التي أكد المحافظ أن اللجنة المشكلة ستقوم بتحديد كافة النقاط اللازمة التي ستدعم المبادرة.

جاء ذلك بحضور ممثلي جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومسئولي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة.



جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توفر مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية



جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توفر مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية