جمارك دمياط تعقد مزادا في 14 أبريل لبيع 9 طن تفاح و 2039 جلود حمير مجففة

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط ،عن طرح جلسة مزاد محلى بالمظاريف المغلقة يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 أبريل 2020 الساعة 11 صباحا بقاعة المعهد الثقافى الجمركى بجمارك دمياط.

وذلك لبيع عدد 2 لوط ، اللوط الأول تفاح إيطالى بوزن 19 طن و720 ، واللوط الثانى عدد 2039 جلود حمير مجففة ومملحة وذلك طبقا لما هو موضح بكراسة الشروط والتى تطلب من الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط ، وقيمتها 400 جنيه مصرى ، بتأمين إبتدائى قدره 100 ألف جنية ، تقدم بشيك مقبول الدفع بإسم السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط مع المظروف المغلق ، وآخر موعد لشراء كراسة الشروط يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2020،على أن تكون المعاينة مرة واحدة يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2020 ، من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا .

من ناحية أخرى كشف رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تسعى لتجاوز اثار فيروس كورنا ولا سيما على حركة تداول الحاويات خاصة فى الصين وفى اوروبا .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حركة التداول تشهد حاليا انخفاضا بنسبة 10% وربما قد تزيد قليلا فى حالة استمرار البطء فى حركة الشحن العالمية، لافتا أن شركة دمياط تتعامل مع أكبر الخطوط الملاحية فى العالم، ومنها Hapag-Lloyd،cma cgm، وmaersk، وyang ming، وone، بجانب العديد من الخطوط الأخرى التى تاثرت نتيجة ازمة انتشار فيروس كورونا .