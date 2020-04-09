جامعة الملك عبد العزيز السعودية تعلن تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا 2012

كتبت مريم بدر الدين

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز السعودية إنها طورت لقاحًا لعلاج فيروس كورونا، الذي سجل إصابات ووفيات بالمملكة عام 2012، لمحاولة الاستفادة به فى الوقت الحالي مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، الدكتور عبدالرحمن اليوبى، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة نجح فى تطوير لقاح لفيروس كورونا لعام 2012، قائلا فى لقاء عبر منصة برنامج حملة "كلنا مسؤول" الوطنية، إن اللقاح يعتبر قيد الإنتاج التجارى حاليًا، وأنه سيُوزع قريبًا في الأسواق.

#عاجل_السعودية | مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج #كلنا_مسؤول: مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طوروا لقاح لفايروس #كورونا عام 2012م وقريبًا سيوزع في الأسواق، وبالنسبة لـ فايروس #كورونا المستجد تم عزل الفايروس تمهيدًا لتطوير لقاح له. pic.twitter.com/KeFxCkiMCY — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 8, 2020

أما بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال الدكتور عبدالرحمن اليوبي إنه مجموعة من الباحثين السعوديين في جامعة الملك عبدالعزيز، قد نجحوا في "عزل الفيروس تمهيدًا لتطوير لقاح له"، لافتا أنه سيتم بداية تجريبه على الحيوانات قبل إخضاعه لتجارب بشرية.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المُسبب لما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد تسبب في وفاة 410 شخصًا بالسعودية منذ ظهوره في المملكة بالعام 2012 حتى مارس أذار 2015، حسبما قالت وزارة الصحة السعودية، آنذاك.

وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليبلغ إجمالي عدد حالاته في المملكة 2932، بينما لم تسجل وفيات جديدة لتستقر الحصيلة عند 41 حالة.

و تواصلاً لجهود وزارة الصحة السعودية التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص" تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونص عند الحاجة لمخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره.

وأكدت " الصحة " بحسب " واس" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".