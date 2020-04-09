تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمراكز محافظة المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

واصلت مديرية أمن المنوفية ، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) ، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءً من مطلع الشهر الحالى ، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية ، اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وتواصلت الفعاليات بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة ، حيث تم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ، تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية



مبادرة كلنا واحد بمدن المنوفية