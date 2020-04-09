تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات وبناء مخالف بأسيوط.. صور

أسيوط /ضحا صالح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، حملة مكبرة لازالة التعديات ومخالفات البناء بمركز الفتح وتنفيذ 232 قرار ازالة خلال يوم واحد من الحملات المكبرة التى استهدفت قرى ومراكز المحافظة اليوم وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الازالة وازالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .

وانطلقت الحملة بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح واستهدفت ازالة بعض مخالفات البناء باولاد سراج التابعة لقرية الفيما بمركز الفتح كما استكملت الحملات جهودها وتمكنت من تنفيذ 232 قرار ازالة بـ 5 مراكز منها 76 قرار بمركز ديروط بمشاركة حسام محمدين رئيس المركز و35 بمركز القوصية بمشاركة هويدا شافعى رئيس المركز و 67 بمركز منفلوط بمشاركة مدحت القاضى رئيس المركز و17 بمركز ابنوب بمشاركة تاج ابوسداح رئيس المركز و37 بمركز الفتح بمشاركة نبيلة على محمود رئيس المركز ونوابهم لافتا الى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والاحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع احالة المخالفات الى النيابة العسكرية .

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



جانب من الحملة



جانب من الحملة