تنظيم صرف المعاشات بتأمينات طنطا فى الغربية

وكان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد كلف جميع مديرى عموم الإدارات العشر بتجهيز مقار صرف المعاشات الـ33 منفذ لاستقبال أصحاب المعاشات ومستحقى صرف المعاشات، من حيث وضع كراسى ومقاعد بينها مسافات مناسبة لا تقل عن متر مربع، وعمل تندات وأغطية للوقاية من الشمس والحرارة، ورش وتطهير جميع المنافذ بالمطهرات لمنع انتشار العدوى، وحفاظا على الصحة العامة للمستفيدين، وكذلك تكليف عدد 20 معلم وأخصائى من شباب المعلمين والمتطوعين فى خدمة مستحقى المعاشات بكل مدرسة ومساعدتهم حتى إتمام العمل فى نهاية اليوم.

وكان محافظ الغربية، قد أعلن فى وقت لاحق الاستعداد الكامل للمدارس فى استقبال المواطنين لصرف المعاشات المستحقة، وتخصيص أماكن انتظار بمسافة بين كل صاحب معاش ، وتجهيز الإذاعة الداخلية بالمدارس للنداء على كل صاحب معاش فى دوره للاستلام، لافتا الى انه تم تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفظا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المدارس ومقار صرف المعاشات.