تموين سوهاج تحرر 65 محضرا ضد أصحاب المخابز وضبط لحوم فاسدة

سوهاج - عمرو خلف

شنت مديرية تموين سوهاج بسوهاج تحت اشراف المهندس محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة حملة تموينية على الأسواق اسفرعن عن تحرير محضر ضد أصحاب المخابز عبارة عن نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وعدم اعطاء بون صرف وعدم وجود سجل تفتيش.

كما تم تحرير 18 محضر عدم إعلان عن الأسعار و 3 محاضر صلاحية لحوم باجمالى230 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى وعدد 2 عدم حمل شهادة صحية.

وفى وقت سابق شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء أشرف نصحة حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين حيث تم ضبط 35 زجاجة كحول بدون أي بيانات أو فواتير، وضبط 200 كمامة وضبط 1032 عبوة كحول سعة 70 مللي تركيز 70% مجهولة المصدر .

كما تم ضبط سلع غذائية وعصائر مجهولة المصدر وهم 630 عبوة كيك شيكولاته وزن 400 جرام ، و 840 عبوة ام علي بالمكسرات وزن 145 جرام ، و1050 كيس عصير برتقال وزن الكيس 500 جرام ، و210 كيس خلطة كفته وزن 50 جرام ، و420 عبوة ام علي بالقشطة وزن العبوة 150 جرام مجهولة المصدر .