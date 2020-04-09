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تكليف نائبى محافظ الشرقية بالإشراف على ملف إزلالات التعديات

الخميس، 09 أبريل 2020 05:06 م
تكليف نائبى محافظ الشرقية بالإشراف على ملف إزلالات التعديات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم  4540 لسنة 2020، بتولي الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الإشراف والمتابعة فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن "ههيا - الابراهيمية - أبو كبير - فاقوس - كفر صقر - أولاد صقر - الحسينية - صان الحجر - منشأة أبو عمر".   

كما قرر تولي المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، الإشراف والمتابعة فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن " الزقازيق - حي أول - حي ثان - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - مشتول السوق - ديرب نجم - القنايات – القرين".

وأضاف محافظ الشرقية أن القرار يأتي بناءً على الكتاب الدوري رقم 77 لسنه 2020 بشأن التداعيات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من كافة الجوانب ومنها التنسيق مع مديرية الأمن لإتخاذ كافه الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة والأرض الزراعية وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية في إطار تطبيق قانون الطوارئ .

كانت أعلنت محافظة الشرقية ، استقبال 18 ألف و277 طلب وتسديد رسوم تقدر بـ 6 مليون و120 ألف و700 جنيها للتصالح وتقنين الأوضاع على مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية المتواجدة بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .

 و شدد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التسهيلات على المواطنين،  أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .

 


الشرقية

اخبار الشرقية

طلبات التصالح و تقنين الوضع

تعديات الزراعية

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