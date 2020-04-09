تعقيم المنشآت الصحية ودورات تدريبية بالمستشفيات على العناية المركزة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابعت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة، منها محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل علي المجهود المكثف المتواصل والمستمر والمكثف يومياً، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفى سياق آخر، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية صحة الشرقية، بالاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخري "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بناء علي توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية العلاجية، إستعدادا لأي مستجدات تخص فيروس كورونا.

ونفذ اليوم مشرفو العنايات المركزة بمستشفيات "الحسينية، وههيا المركزي"، تدريب الفرق الطبية بهذه المستشفيات من الأطباء، علي أعمال العناية المركزة المختلفة للإستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب علي كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، والمونيتور، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب علي سبل التعامل الآمن مع المرضي بالعناية.

وفي سياق متصل قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوي بمستشفيات كل من"الحسينية، مشتول السوق المركزي، تحت إشراف مديرى المستشفي، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفي، علي طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفي ، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب علي كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.



أعمال التطهير اليومية بجميع المنشآت الصحية