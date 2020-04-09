تعرف على أماكن علاج طلاب جامعة الإسكندرية بعد غلق المستشفى الجامعى

الإسكندرية أسماء على بدر

تقدمت الدكتورة نانسي عاطف، القائم بأعمال مدير مستشفى الطلبة الجامعي بالإسكندرية، اليوم، بمذكرة إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بشأن النظر في المقترح الخاص بتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بمستشفى الطلبة في المستشفيات الجامعية الأخرى، وذلك حتى يتم استعادة العمل بالطاقة القصوى في المستشفى.

وأضافت خلال المذكرة المقدمة التى وافق عليها مجلس المستشفيات الجامعية، أن يتم تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالمستشفى في المستشفيات الجامعية الأخرى على النحو التالي من حيث طلبة جامعة الإسكندرية في العيادات الخارجية في الوحدات العلاجية بسوتر.

وتابعت أن المقترح تضمن توزيع مرضى الغسيل الكلوى من الطلبة والعاملين بجامعة الإسكندرية على مستشفى المواساة، والعناية المركزة في المستشفى التعليمى الجامعي الجديد.

واستكملت: أما عن الجراحات العامة والتخصصية تتم في مستشفى سموحة الجامعي، وأما عن مرضى الباطنة وتخصصاتها تتم في مستشفى الجامعي الجديد، وأما في طوارئ العظام تتم في مستشفى الحضرة الجامعي.وأشارت إلى أن يتم الانتهاء من وضع مقترح كامل لتطوير وآلية تشغيل مستشفى الطلبة الجامعي لعرضه خلال شهر.

وكان قد تم غلق مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية بعد ظهور حالات لمرضى فيروس كورونا بين طاقم التمريض وتم غلق المستشفى لتطهيرها وتعقيمها ومنح الموظفين والعمال إجازات لحين إشعار آخر.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، شدد على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرًا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات بعد أن اجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وأكد أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلاً عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.