اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أماكن علاج طلاب جامعة الإسكندرية بعد غلق المستشفى الجامعى

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 ص
تعرف على أماكن علاج طلاب جامعة الإسكندرية بعد غلق المستشفى الجامعى عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الدكتورة نانسي عاطف، القائم بأعمال مدير مستشفى الطلبة الجامعي بالإسكندرية، اليوم، بمذكرة إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بشأن النظر في المقترح الخاص بتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بمستشفى الطلبة في المستشفيات الجامعية الأخرى، وذلك حتى يتم استعادة العمل بالطاقة القصوى في المستشفى.

وأضافت خلال المذكرة المقدمة التى وافق عليها مجلس المستشفيات الجامعية، أن يتم تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالمستشفى في المستشفيات الجامعية الأخرى على النحو التالي من حيث طلبة جامعة الإسكندرية في العيادات الخارجية في الوحدات العلاجية بسوتر.

وتابعت أن المقترح تضمن توزيع مرضى الغسيل الكلوى من الطلبة والعاملين بجامعة الإسكندرية على مستشفى المواساة، والعناية المركزة في المستشفى التعليمى الجامعي الجديد.

واستكملت: أما عن الجراحات العامة والتخصصية تتم في مستشفى سموحة الجامعي، وأما عن مرضى الباطنة وتخصصاتها تتم في مستشفى الجامعي الجديد، وأما في طوارئ العظام تتم في مستشفى الحضرة الجامعي.وأشارت إلى أن يتم الانتهاء من وضع مقترح كامل لتطوير وآلية تشغيل مستشفى الطلبة الجامعي لعرضه خلال شهر.

وكان قد تم غلق مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية بعد ظهور حالات لمرضى فيروس كورونا بين طاقم التمريض وتم غلق المستشفى لتطهيرها وتعقيمها ومنح الموظفين والعمال إجازات لحين إشعار آخر.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، شدد على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرًا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات بعد أن اجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وأكد أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلاً عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مستشفى طلبة جامعة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التقويم والقياس بجامعة الإسكندرية: أجرينا اختبارا تجريبيا لـ700 طالب من المنازل

الأحد، 05 أبريل 2020 09:00 ص

طلاب الصم والبكم بجامعة الإسكندرية يدشنون مبادرة لتوعية زملائهم بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 05:20 م

مدرس وبائيات بجامعة الإسكندرية: وزارة الصحة تقوم بإجراءات قوية لرصد الإصابات بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 02:55 م

صور.. مناهج جامعة الإسكندرية "أون لاين"لمواجهة كورونا.. الجامعة تعلن حل مشكلات التعليم عن بعد..الانتهاء من وضع مقرر عدد من الكليات على "يوتيوب".. والطلاب : نريد الامتحان فيما تم دراسته حتى 15 مارس الماضى

السبت، 04 أبريل 2020 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة