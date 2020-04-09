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تطهير شوارع العجمى واستكمال مشروع توسعة طريق "إسكندرية –مطروح" اثناء الحظر.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 02:51 ص
تطهير شوارع العجمى واستكمال مشروع توسعة طريق "إسكندرية –مطروح" اثناء الحظر.. صور تطهير شوارع العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى غرب الإسكندرية، بشن حملات لتطهير الشوارع التى تقع بنطاق الحى، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كرونا المستجد، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار السيد موسى رئيس حى العجمى وتحسين علوان سكرتير عام الحى.

وقد قام حي العجمي بتطهير منطقة وادي القمر أثناء ساعات الحظر، كما تم تطهير منطقة الدخيلة والبيطاش والدرايسة ومساكن الصينية.

من جهه أخرى واصل الحى أعمال مشروع تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح، حيث تتضمن المرحلة الأولى توسعة الطريق بداية من مدخل شارع البيطاش الرئيسي شرقاً حتى شارع المرور بمنطقة البوابة 8 غربا، والمرحلة الثانية بداية من شارع المرور بمنطقة البوابة 8 غرباً حتى مدخل شارع البيطاش الرئيسى شرقاً.

وقام حى العجمي بمتابعة أعمال الرصف والتطوير، حيث تقوم مديرية الطرق والنقل بأعمال التطوير والرصف، وتم استكمال أعمال التطوير بوضع طبقة الأسفلت السطحية بالاتجاه البحري للطريق من مدخل شارع (عبدالفتاح الطلخاوي) شرقاً حتى (العجمي ستار) غرباً.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى حيث تم رصف الاتجاه البحري من طريق إسكندرية مطروح بدايةً من شارع البيطاش البيطاش الرئيسي حتى العجمي ستار.

من جهه أخرى وفى إطار فع كفاءة الإضاءة، تم مد شبكة هوائية بطريق إسكندرية مطروح الرئيسى بداية من بوابة الصلب الثالثة حتى ناصية شارع الهانوفيل الرئيسى وشارع مستشفى العجمى العام، وتم تركيب وصلات ضاغطة متطورة وإنارة عدد حوالى 44 عامود إنارة وحصر عدد 8 كشاف لاتعمل سوف يتم استبدالها فور ورود كشافات ليد جديدة طبقا لشروط الضمان مع الهيئة العربية للتصنيع الموردة للكشافات.

وأكد حى العجمى أنه جاري استكمال الاتجاة القبلى، للانتهاء من رصف الاتجاه البحري من طريق إسكندرية مطروح بدايةً من شارع البيطاش البيطاش الرئيسي حتى العجمي ستار، ووضع طبقة الأسفلت السطحية به.

 

حملات التطهير
حملات التطهير

 

حى العجمى
حى العجمى

 

سيارات التطهير
سيارات التطهير

 

شوارع العجمى
شوارع العجمى

 


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