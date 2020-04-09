اليوم السابع
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تشكيل لجنة لحل مشاكل منتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:07 م
تشكيل لجنة لحل مشاكل منتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شكلت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها اليوم الخميس، لجنة إدارة الأزمات لحل كافة المشاكل المتعلقة بمنتسبي الغرفة، في إطار سعي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات

 

وتقرر ضم مدحت حبش، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، للجنة إدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله عضو مجلس إدارة الغرفة بعضوية كل من أحمد مصطفى، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة، ومحمد العنتبلي شعبة النقل الدولي، وريهام عادل رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وخالد فتح الله شعبة مستخلصي الجمارك، والدكتور احمد الخراشي شعبة اصحاب الصيدليات.

 

والدكتورة أميرة شوقي شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير شعبة النقل الدولي، ومحمد المهداوي امين عام الغرفة، وعلى ان يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات عبر البريد الالكتروني.

 

وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة الغرفة، في إطار سعي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات

 

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات

 

وكان قد شنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، حملة لتعقيم ولتطهير داخل مبني الغرفة بمنطقة محطة الرمل، وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في إطار الإجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الحكومة بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا

 

وقال البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أنه يتم استخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، وشملت أعمال التعقيم مواقع العمل ومداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمصاعد والسلالم، وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار وإستراحات العملاء

وأشار إلى أنه هذه الحملات جاءت للحفاظ على سلامة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات والموظفين.


الاسكندريه

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الغرفة التجارية بالاسكندريه

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