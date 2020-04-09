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ترامب: نحن متقدمين في جهود احتواء انتشار كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 12:51 ص
ترامب: نحن متقدمين في جهود احتواء انتشار كورونا
كتبت: نهال طارق

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قال ترامب إنه سيكون من الآمن إعادة فتح البلاد عندما تصل الأوضاع للجانب السلبي من المنحدر الذي يمثل دورة حياة فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن أزمة كورونا، "يمكننا القيام بذلك على مراحل ، والذهاب إلى بعض المناطق كما تعلمون ، بعض المناطق أقل تأثراً بكثير من غيرها".

وفي نفس السياق أشار الى المناقشات جارية بين أعضاء قوة العمل المختصين بالتصدي للازمة  حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "متقدمة على الموعد المحدد" في الجهود المبذولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث يوجد 400,549 مصاب بفيروس كورونا، وتخطى عدد الوفيات بالفيروس فى الولايات المتحدة 12 ألف حالة، وتم شفاء أكثر من 21 ألف حالة، وتواصل الولايات المتحدة جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس من ناحية، والتوصل بشكل عاجل إلى لقاح أو علاج منه من ناحية أخرى

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

البيت الابيض

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