ترامب بمؤتمر مكافحة كورونا: نحن فى أسبوع مقدس رغم الأزمة

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر كورونا، إن هذا الأسبوع "أسبوع مقدس" للمسيحيين واليهود في الولايات المتحدة وأنه يرسل تحياته إلى بوريس وأصدقائه "أتمنى أن يكون بخير."

وبالأمس ، شرح ترامب بالتفصيل، كيف يخطط لمساعدة بوريس جونسون، من خلال تنبيه أطبائه في لندن إلى بعض العلاجات المحتملة الجيدة جدًا، والتي تستكشفها الشركات الأمريكية.

خلال المؤتمر الصحفي أمس ، وبعد ذلك على قناة فوكس نيوز ، هاجم ترامب منظمة الصحة العالمية، زاعمًا أنهم تأخروا في العمل على الفيروس التاجي وأنهم منحازون تجاه الصين، كما هدد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، حيث دعا أنصاره رئيس المنظمة للتنحي.

من دون تسمية ترامب أو مخاطبته مباشرة ، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى التضامن ، محذرًا من أن تسييس الوباء سيؤدي إلى "المزيد من أكياس الجثث".

قال تيدروس: "عندما تكون هناك تشققات على المستوى الوطني والعالمي ، عندها ينجح الفيروس". “الرجاء الحجر الصحي. هذه هي الطريقة الامثل إذا أردنا الفوز ".