اليوم السابع
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تحرير 375 تموينى ضمن الحملات التفتيشية ومعاقبة المخالفين بالمنوفية

الخميس، 09 أبريل 2020 02:03 م
تحرير 375 تموينى ضمن الحملات التفتيشية ومعاقبة المخالفين بالمنوفية حملة تموينية على مخابز المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،تحرير375 محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية،التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة،على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،شن حملات تموينية خلال يومين 8 ،9 أبريل 2020،وأسفرت عن تحرير 105 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 270 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات آخري.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير5 محاضر ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون والتحفظ على 15 أمبول جيل و720 حفاضة أطفال مجهولة المصدر و14 زجاجة كحول ،وتحرير 3محاضر ضد أصحاب محلات بقالة ومحل مبيدات وبذور بمركز قويسنا والتحفظ على 10كراتين و300كجم مكرونة مجهولة المصدر و50 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة ببندر شبين الكوم لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 65 كجم لحم مفروم و50 كجم دهن و35كجم أحشاء غير صالحة للإستهلاك الأدمى ،فيما تم تحرير 2 محضر ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى 500 كجم دقيق بلدى مدعم ، وأخرضد صاحب مصنع منتجات بلاستيك لإدارته النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 2طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و 4 ألاف دورق مياه شرب مجهولة المصدر. بناحية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع ،وكذا تحرير2محضر ضدأصحاب محلات مستحضرات تجميل والتحفظ على36 عبوة برفان و35عبوة شامبو مجهولة المصدر .وتحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بمركزالشهداء لتجميعة 44 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء

وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 


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