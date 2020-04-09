تحرير 33 محضر مخالفات فى حملة على الاسواق بسوهاج وإعدام مواد غذائية فاسدة

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حمله للرقابة على الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائيه وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر نظافة وعدد 11 محضر عدم وجود شهادة صحيه وعدد 7 محاضر عدم إعلان وعدد 5 قرار اعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية متنوعة وذلك من أجل حماية المستهلك والرقابة على الأسعار .

وفى سياق متصل قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز بمنع إقامة سوق مدينة البلينا كما قامت الوحده المحليه لقرية أولاد عليوة قامت بمنع إقامة سوق قرية الشيخ مرزوق التابعة لقرية اولاد عليو وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك طبقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمنع إقامة الأسواق بالمدن والاحياء والقرى كإجراء لمجابهة فيروس كورونا

وفى وقت سابق شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء أشرف نصحة حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين حيث تم ضبط 35 زجاجة كحول بدون أي بيانات أو فواتير، وضبط 200 كمامة وضبط 1032 عبوة كحول سعة 70 مللي تركيز 70% مجهولة المصدر .

كما تم ضبط سلع غذائية وعصائر مجهولة المصدر وهم 630 عبوة كيك شيكولاته وزن 400 جرام ، و 840 عبوة ام علي بالمكسرات وزن 145 جرام ، و1050 كيس عصير برتقال وزن الكيس 500 جرام ، و210 كيس خلطة كفته وزن 50 جرام ، و420 عبوة ام علي بالقشطة وزن العبوة 150 جرام مجهولة المصدر .



