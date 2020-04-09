اليوم السابع
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تحرير 25 محضر مخالفة بناء فى حملة مكبرة بأبو قرقاص بالمنيا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:10 م
تحرير 25 محضر مخالفة بناء فى حملة مكبرة بأبو قرقاص بالمنيا جانب من إزالة التعديات
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية.

 وقد أسفرت الحملة عن  تحرير 25 محضر مخالفة بناء بدون ترخيص، وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

وقال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

 

 


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ازالة تعديات

املاك الدولة

ارض زراعية

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