بيطرى الوادى الجديد ينتهى من تعقيم 50 منشأة حكومية على مدار أسبوع

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية والمجمعات والمساجد ، وذلك على مستوى المدن والقرى بالمحافظة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية المختصة ، حيث جرى الانتهاء من تعقيم 50 منشأة حكومية تضمنت مقرات مستشفى ناصرالثورة والوحدة المحلية لقرية الثورة، والوحدة الزراعية والجمعية التعاونية والوحدات الخدمية وشوارع قرية الثورة بالخارجة، كما تم تطهير قرية المنيرة والمنشآت الخدمية والشوارع بها ومجزر قرية الجديدة ومبنى البريد والوحدة الصحية بقرية افطيمة بعزب القصر ومحكمة الداخلة وجمعية تنمية المجتمع بالقصر والوحدة المحلية، ونقطة شرطة القصر والوحدة المحلية ومدرسة بقرية البشندى، و4 مساجد فى قرية بغاد وقرية جورمشين بباريس والوحدات المحلية بقري الشيخ مفتاح وتنيدة والمعصرة، وإدارة التموين بمركز باريس ومكتب بريد تنيدة وبلا والوحدة المحلية لقرى مرزوق ومحطة كهرباء الفرافرة ومكتب بريد الشيخ والى وغيرها من المصالح الحكومية .

وكانت هيئة الخدمات البيطرية انتهت من تطهير حوالى 400 منشأة ومصلحة حكومية فى نهاية شهر مارس الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية أثناء التطهير.

وتضمنت أعمال التطهير مبنى ديوان عام مديرية الطب البيطري - الادارة البيطرية بالخارجة وعدد 6 وحدات تابعة والادارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة - الخارجة ( قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط) وفي الفرافرة ( الادارة البيطرية وعدد 5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة) - قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة- مدرسة والوحدة المحلية بقرية الجديدة - مبني الوقود بالفرافرة - الادارة البيطرية بباريس والمجزر - الادارة البيطرية ببلاط - الوحدة البيطرية ببلاط (3) .

كما شمل التطهير جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها بإجمالي 325 مسجد و 7 مساجد بالقلون بالداخلة و 65 مسجد بالفرافرة والمدرسة الثانوية الجديدة بالداخلة - مركز شباب المعصرة بالداخلة - مدارس الموشية والمساجد بالداخلة - الوحدة المحلية بالقون بالداخلة - مبني مرور مركز الفرافرة - 5 وحدات بيطرية بباريس - الوحدة المحلية لقري تنيدة ببلاط ومدرسة شرق بولاق ومبني الامن الوطنى بالخارجة و استراحة نائب المحافظ بالخارجة و مديرية القوي العاملة الخارجة.