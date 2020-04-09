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بومبيو لـ"نتنياهو": ملتزمون بالوقوف بجانب إسرائيل لمواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:20 م
بومبيو لـ"نتنياهو": ملتزمون بالوقوف بجانب إسرائيل لمواجهة كورونا بومبيو
كتب- هاشم الفخراني

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عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل عن التزام الولايات المتحدة بالوقوف بجانب إسرائيل فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

 

وقال بومبيو عبر تغريدة له بتويتر نشرت الخميس، إنه اتصل اليوم برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحدث معه حول أزمة انتشار فيروس كورونا وإيران، مضيفا: "تحدثنا عن جهود الولايات المتحدة وإسرائيل للسيطرة والتقليل من أضرار انتشار فيروس كورونا كما تحدثنا عن سلوكيات إيران التي تزعزع أمن المنطقة".

 

وشدد بومبيو في تغريدته على أن "التزام الولايات المتحدة لأمن إسرائيل غير قابل للتغيير. سنقف دائما الى جانبها".

 

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 79، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الاصابات إلى 9755 اصابة.

 

في حين سجلت الولايات المتحدة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة نحو ألفي شخص بسبب وباء فيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء ، وتوفي جراء الوباء 1973 مصابا بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 14695 حالة وفاة، اما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة فبلغت مساء الأربعاء 429052.

 

 


إسرائيل

نتنياهو

بومبيو

كورونا

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