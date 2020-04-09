اليوم السابع
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بعد تعافيها.. تايلاندية تصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية..اعرف القصة

الخميس، 09 أبريل 2020 04:01 م
بعد تعافيها.. تايلاندية تصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية..اعرف القصة تايلاندية
كتب خالد إبراهيم

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أصيبت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا من مقاطعة تشايافوم فى شمال شرق تايلاند بمنطقة إيسان بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أن شفيت من الفيروس في بانكوك في منتصف مارس.

 

وتبين أن المرأة، التى عادت في شهر مارس فقط من الخارج، مصابة بالفيروس وتم إدخالها إلى مستشفى في بانكوك، وشفيت بالكامل وخرجت، وسرعان ما عادت إلى مسقط رأسها.

 

ولكن في مكان ما بين 3-5 أبريل، أصبحت مريضة مرة أخرى وخضعت للاختبار، وأظهرت النتائج أن حلقها مصاب بفيروس كورونا.

 

حالة مماثلة تتعلق بعامل بناء عمره 42 سنة عاد من قطر فى 2 أبريل، بحسب موقع thethaiger، وكلتا الحالتين الآن قيد العلاج في المستشفيات المحلية، وتحاول السلطات تعقب الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بهم، ويعتقد الأطباء في نيويورك الآن أنه من الممكن أن يبقى الفيروس خاملا في المرضى الذين عولجوا.

 

أظهر تقرير أمس أن مدينة تشايافوم بها أكثر من 109 مريض بفيروس كورونا، وطلبت الحكومة المحلية من سكانها اتباع تعليمات حظر التجول بشكل صارم للحد من انتشار الفيروس.

 

أعلنت تايلاند عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة إحداهما لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عاما.

 

وقال متحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إن رجلا تايلانديا يبلغ من العمر 82 عاما توفي أيضا.

 

ومن بين الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا حيث كانوا قد سافروا إلى إقليم جنوب سولاويسى لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيله.

 

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 فضلا عن 32 حالة وفاة بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس فى يناير.


تايلاندية

فيروس كورونا

كورونا

كورونا نيوز

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