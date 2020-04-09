بعد انتشاره بالمنازل.. 4 أنواع من الذباب فى مصر أشهرها الحلزونة والإسطبل

كتبت آية دعبس

أكد عدد من الخبراء أن البيئة والظروف المناخية تلعب دورا كبيرا فى ازدياد عدد الذباب، وهروبه من المناخ البارد العاصف إلى المناخ الهادئ الدافئ داخل المنازل، خاصة مع تغيرات فصول السنة مثل الربيع والخريف مثل هذه الايام، علاوة على ذلك ما حدث الآونة الأخيرة من سيول ورياح وعقبها درجة حرارة مثالية لتكاثر الذباب وتصميمه للدخول بالمنازل. ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير 5 أنواع من الذباب موجودين فى مصر، هى:

1- الذباب "المنزلى"، ينتشر بمعظم بلدان العالم ولكنها أكثر تأقلما للمعيشة فى المناطق الدافئة، وتتناول كل ما هو متاح من أصناف الطعام والفضلات، وبحكم سلوكها وطبيعة معيشتها يمكنها حمل الكثير من المسببات المرضية ونقلها للإنسان.

2- "ذبابة العيون"، ويطلق عليها ذبابة الوجه لكثرة وقوفها على وجه الحيوانات والإنسان، وتضع الأنثى بيضها على روث البهائم، لذلك تُرَى بكثرة قريباً من حظائر الحيوانات، وكذلك قد تضع الإناث بيضها على القمامة وعلى أجساد الحيوانات الميتة.

3- "ذباب الإسطبل"، واسعة الانتشار فى المناطق معتدلة الحرارة، خلال فصلى الصيف والخريف، حيث تهاجم حيوانات المزرعة وتمتص دمها، وقد تنقل اليها كثير من الأمراض، وتشبه الذبابة المنزلية ويتعرف عليها بلونها الرصاصى الضارب للبنى مع لمعان أصفر مخضر.

4- ذبابة الديدان الحلزونية، تضع الأنثى بيضها على هيئة كتل كل منها 150- 500 بيضة على حواف الجروح الناتجة عن الحوادث والعمليات الجراحية، وعلى الفتحات التناسلية للحيوانات وعلى الإفرازات الدموية أو سره الحيوانات حديثة الولادة، يفقس البيض بعد 10 – 20 ساعة.

ولمواجهة الذباب، لابد من التخلص من نقل القمامة ومخلفاتها يوميا بواسطة عربات القمامة مع الأخذ في الأعتبار رش عربات القمامة وصناديقها أسبوعيا بمبيد مناسب، أو غسلها بماء ساخن لقتل الأطوار غير كاملة للذباب التى تتواجد فيها، على أن تكون فى مناطق بعيدة عن السكان.