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بسبب وباء كورونا.. نصف مليار شخص مهددون بالفقر

الخميس، 09 أبريل 2020 11:52 ص
بسبب وباء كورونا.. نصف مليار شخص مهددون بالفقر
إيمان حنا

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حذرت منظمة "أوكسفام"، من أن نصف مليار شخص إضافى فى العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جراء تداعيات وباء كوفيد-19 إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً. وفق فرانس برس.

 

وأشارت المنظمة العالمية، فى تقرير بعنوان "ثمن الكرامة"، إلى أن ما بين 6 و8% من سكان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشى الفيروس.

 

وحذر التقرير من أن هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم 10 سنوات إلى الوراء، بل 30 سنة فى مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وبسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها، ستكون الدول الأكثر فقراً والفئات المحرومة وبينها النساء، الأكثر تضرراً من التداعيات،وفقا لما نقلتة "فرانس برس".

 

وأضاف أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.

 

وكانت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، قد أعلنت اليوم، عن بعض الإجراءات التى اتخذت فى إطار جهود الاستجابة المستمرة لوباء فيروس كورونا COVID-19، وقد أصدرت  (FDA ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسائل تحذير إلى 3 بائعين لمنتجات فيروس كورونا COVID-19 المزيفة، كجزء من جهودها لحماية الأشخاص والحيوانات الأليفة.

 

ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في أبريل الجارى والتي ستجرى كلها عبر الفيديو.


كورونا

وباء كورونا

الفقر

أوكسفام

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