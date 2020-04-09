بسبب كورونا.. الاحتفال بعيد ميلاد طفلة فى ألمانيا بكلاكسات السيارات.. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الألمانية، مقطع فيديو لفتاة صغيرة، فى يوم الاحتفال بعيد ميلادها، حيث جهز والدها لها مفاجئة بعد أن شعرا بوحدتها فى هذا اليوم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء فيروس كورونا .

في وقت سابق، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 108,202 حالة، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

وفى سياق أخر أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على التصريحات الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وأن فعل ذلك فى ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول.

وكانت ميركل قالت في رسالة فيديو مساء يوم الجمعة الماضى: "سأكون قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع،نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذى قبل".