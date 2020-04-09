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الخميس، 09 أبريل 2020 06:08 م
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بسبب كورونا.. الاحتفال بعيد ميلاد طفلة فى ألمانيا بكلاكسات السيارات.. فيديو

الخميس، 09 أبريل 2020 06:02 م
بسبب كورونا.. الاحتفال بعيد ميلاد طفلة فى ألمانيا بكلاكسات السيارات.. فيديو كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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ألمانيا

عيد ميلاد فتاة

كورونا

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