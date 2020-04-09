اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:33 م
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بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا يوميا

الخميس، 09 أبريل 2020 12:55 م
بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا يوميا فريق طبى لمكافحة كورونا ـ ومصابون بكورونا
لندن (أ ش أ)

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تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين فى الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس، وذكرت صحيفة /تايمز/ البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين. 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن استخدام مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية يمكن أن يساعد في سد الفجوة الناجمة عن فشل معدات الاختبار المنزلي، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية الآن لتحديد من سيكون له الأولوية في الفحوصات. 

وترجح "تايمز"، أن يكون لطاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج الأولوية عن الحالات الأخرى. وأوضحت الصحيفة، مدى أهمية اختبارات الأجسام المضادة التي تخبر الناس ما إذا كانوا قد تعافوا من فيروس كورونا المستجد، وذلك لرسم مسار آمن لإنهاء عملية الإغلاق والسماح لأولئك الذين طوروا مناعة ضد الفيروس بالعودة إلى الحياة الطبيعية. 

جدير بالذكر أنه تحت ضغط أزمة جائحة كورونا الحالية، قررت الحكومة البريطانية تجديد تأشيرة جميع الممرضات والأطباء والمساعدين الطبيين والمتخصصين في الرعاية الصحية تلقائيا لمدة عام واحد مجانا. 

وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية، رأت  أن دومينيك راب يقف الآن فى مواجه أكبر اختبار له بوصفه القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطانى، وذلك وسط مطالبات صاخبة بتوضيح إلى متى ستبقى المملكة المتحدة تحت الحظر بعدما سجلت معدلات الوفاة بفيروس "كورونا" ارتفاعًا جديدًا، وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الاليكترونى اليوم الخميس، أنه في الوقت ذاته تمردت ويلز ضد رفض الحكومة تأكيد أن الحظر سيتم تمديده إلى ما بعد الأسبوع القادم وأعلنت أنها "لن تبدد المكاسب التي تحققت من هذا الحظر" وما حافظت عليه من أرواح برفع قيود عقب عيد الفصح مباشرة.

وأضافت الصحيفة أن راب سيترأس اجتماعًا للجنة غرفة الإحاطة التابعة لمجلس الوزراء، غدًا الجمعة، في محاولة "للتوصل لنهج متفق عليه بشأن إعادة النظر في فرض الحظر الأسبوع القادم".

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الاجسام المضاده

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