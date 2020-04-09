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الخميس، 09 أبريل 2020 06:23 م
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برنامج الأغذية العالمى يخفض المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن

الخميس، 09 أبريل 2020 06:21 م
برنامج الأغذية العالمى يخفض المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن أرشيفية
رويترز

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قال برنامج الأغذية العالمى، اليوم الخميس، إنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لرويترز "يواجه عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن الآن نقصا حادا في التمويل ولا يبقى أمامنا أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل".

وابتداء من منتصف أبريل ، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلا من الحصول عليها شهريا، ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمنى شهريا، 80 % منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة فى صنعاء في أواخر عام 2014.

ودخل وقف إطلاق النار في شتى أنحاء اليمن حيز التنفيذ اليوم الخميس في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا، مما أنعش الآمال في وضع نهاية للحرب.

وقال المتحدث "يدعو برنامج الأغذية العالمي السلطات الفعلية إلى احترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة".

واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.


اليمن

الحوثيين

وقف اطلاق النار

الغذاء العالمى

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