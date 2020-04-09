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بدء مشروع الإحلال والتجديد للصرف الصحى ومياه الشرب لكلابشة ونصر النوبة

الخميس، 09 أبريل 2020 04:42 م
بدء مشروع الإحلال والتجديد للصرف الصحى ومياه الشرب لكلابشة ونصر النوبة مشروع الإحلال والتجديد للصرف الصحى ومياه الشرب
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بمدينه كلابشة ضمن مشروع متكامل يخدم كلابشة وعدد 8 قرى مجاورة تابعه لمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
 
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد سباق مع الزمن لافتتاح وتشغيل 6 مشروعات من إجمالى 14 مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وبالإضافة إلى 35 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمرافق.
 
وكشف محافظ أسوان ، أن من أبرز المشروعات التى سيتم إفتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بطول 5 كم  وبأقطار مختلفة داخل قرى مركز نصر النوبة ، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.
 
وأيضاً توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية بجبل الزلط  مع إستكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية ، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية لإسكان الشباب والأولى بالرعاية بالطويسه بداور بإجمالى 432 وحدة سكنية ، 
 
ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس مدينة كلابشه، أن مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي سيشمل المدينة و8 قرى هي قورته و العلاقي ، و ماريا و مرواو ، وجرف حسين وأبوهور والمضيق ، و قرشه بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه .
 
وأكد على أن هذا المشروع الضخم يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، بجانب عدد 4 محطات رفع ، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ، كما تم التنسيق الكامل بين الوحده المحلية ومسئولى المرافق ، والشركات المنفذة للمشروع بإشراف من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة إعاده الشئ لأصله فور الإنتهاء من المشروع .
 
 
 

 


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