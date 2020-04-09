بالأسماء..67مصريا في الهند يستغيثون لإعادتهم إلى الوطن بسبب تداعيات كورونا

كتب - محمد حسين

أرسل 67 من المصريين العالقين بالهند على إثر تداعيات وباء كورونا، استغاثة لوزارة الخارجية والجهات المعنية، مطالبين بعمل اللازم لإعادتهم للبلاد، بعد رفض الفنادق استقبالهم ونفاد أموالهم، وبينهم طلبة يدرسون فى الهند وعمال.

وقال أحمد علي حسن علي ويحمل جواز سفر رقم/ A25534245، لـ" اليوم السابع" ، أنهم جميعا يعيشون وضعا مأساويا وحالة قلق وتوتر، لافتا إلى أن أقرب مدينة أغلقت بعد وصول كورونا تبعد مسافة 20 دقيقة عنهم.

وأضاف أنهم يوجهون نداء واستغاثة، وعددهم وصل 67 شخصا من المواطنين المصريين العالقين بدولة الهند ، نظرا لظروف الحظر التي تمر بها الهند وتوقف كل سبل العمل، فأصبحوا يعيشون أوضاعا مأساوية.

وذكر أحمد علي: "تواصلنا مع سفارتنا بالهند عبر صفحتها، و أرسلنا أيضا بياناتنا عبر موقع وزارة الخارجية الخاص بالعالقين، ونتمني أن يتم عودتنا في أقرب وقت".

وأوضح أن كل شخص هنا عالق له ظروف سواء شخصية أو صحية أو مادية تمنعه من الاستمرار هنا في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى صعوبة الإقامة في الفنادق بسبب رفض بعض الفنادق استقبالهم و في ظل حالة الحظر التي يصعب توفير الاكل والشرب اللازم لإقامتهم. واشار انه يوجد بينهم حالات صحية غير مستقرة ومشكلة عدم توافر المال اللازم لبعض الأشخاص في حالة زيادة مدة أقامتهم الغير متوقعة لديهم ونظرا لغلق التعاملات البنكية.

والعالقون هم :

١-منة الله عبد الرازق محمد (جودبور)

٢-مديحة عباس علي ابراهيم (جودبور)

٣-معتز محسن حامد سليمان (جودبور)

٤-بلال سيد شعبان ابراهيم (رايبور)

٥-احمد ابراهيم احمد عبد الوهاب (كيرلا)

٦-هدير وسام عاطف محمود (حيدراباد)

٧-احمد سمير عبد المقصود (حيدر اباد)

٨-محمد سمير عبد المقصود (حيدراباد)

٩-ساره عزازي عبدالجليل (حيدراباد)

١٠-الاء جابر فتحي ابراهيم (حيدراباد)

١١-عبدالله محمد علي (حيدراباد)

١٢-احمد محمد احمد الديري (حيدراباد)

١٣-نهاد النجار (دلهي)

١٤-اسماعيل احمد محمود عبد الرحمن (دلهي)

١٥-صبري حسن علي حسن (دلهي )

١٦-محمد محي احمد حنفي (دلهي)

١٧-احمد عبدالسلام محمد سلطان (دلهي)

١٨-ياسمين كمال احمد ابراهيم (احمداباد)

١٩-هبه احمد فهيم فهيم (احمد اباد)

٢٠-رجينيا نبيل ميخائيل جرجس (احمداباد)

٢١-اسراء محمد حسين محمد (احمداباد)

٢٢-محمد ابراهيم محمد عبدالمطلب (احمداباد)

٢٣-محمود احمد شفيق عبدالله(جوجرات راجكوت)

٢٤-السيد فاروق السعيد محمود ( جوجرات باوانجر)

٢٥-محمد السيد ابوطالب (كاكينادا)

٢٦-احمد حلمي ابراهيم محمد (تشيناي)

٢٧-ندي حاتم وجية حرفوش(بنجلور)

٢٨-صوفي علاء الدين محمد مصطفي(بنجلور)

٢٩- جيهان محمود محمد راوي(بنجلور)

٣٠-ادهم محمد جمال الدين ادهم(بنجلور)

٣١- علي محمود احمد عبد القوي (بنجلور)

٣٢- رنا عمرو يوسف حسن شلتوت (بنجلور)

٣٣ - ريم محمد مطر ( اجرا )

٣٤- رحاب رائد ( اجرا )

٣٥- فرح طارق ( اجرا )

٣٦- عمرو محمد الروبي سيد احمد (دلهي)

٣٧- احمد غازي ( ناشيك )

٣٨-عبد الحميد السعيد محمد علي شومان (دلهي)

٣٩-نورهان طارق ماهر الشافعي (مومباي)

٤٠- محمود فتحي حسن محمد (حيدرآباد)

٤١- سحر محمد محمود سليمان ( جودبور)

٤٢-شوقي محمد نجاح الباز (نيودلهي)

٤٣-مصباح عوض الله سالم اليماني (كوشامبي)

٤٤-علي محمد محمد الديب (نيودلهي)

٤٥-السعيد كمال محمد الخواجه (نيودلهي)

٤٦-نادر جورج ميشيل توفيق ( حيدراباد )

٤٧-شعبان عبد اللطيف السيد

عطيه( نيودلهي)

٤٨- السيد عطية مسعد محمد ( تشيناي )

٤٩- كريم ابراهيم عبد الرحيم محمد ( جوا _ ارامبول )

٥٠- الحسن محمد علي شهدى (مومباى)

٥١- ندي محمد طارق حسن الحناوي (حيصار).

٥٢-فاتن محمد محمد العبد(نيودلهي )

٥٣- مي حسن محمد (ناجبور)

٥٤- هاني أبوهاشم عبداللطيف سيف( حيدر آباد )

٥٥_ فاطمه عمر عبدالله محمود ( دلهي)

٥٦_ مايكل جرجس عبده ايوب(اونجول)

٥٧-كريم رجب ابراهيم السيد (دلهي)

٥٨_ نعمه احمد جابر عبدالوهاب (نيو دلهي)

٥٩_ اسماعيل حسن إسماعيل مرزوق (مومباي)

٦٠- ميار حسام الدين رجب ( البنجاب )

٦١- حسام الدين يسري محمود ( جوا )

٦٢ _ على على محمد حسن عنان ( مومباى )

٦٣- سلمي احمد علي مرسي ابو هيبه ( نيودلهي )

٦٤- محمد أميه محمد سويلم (نيودلهي)

٦٥- علياء علي ابراهيم علي (بونا)

٦٦- يوسف عطا يوسف علي (راجستان)

٦٧- روان جمال أحمد حسين (امريتسار- بُنچاب)