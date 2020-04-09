باكستان تسقط طائرة تجسس هندية داخل الأجواء الباكستانية

أعلن الجيش الباكستانى اليوم الخميس أنه أسقط طائرة تجسس هندية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوى للبلاد فى قطاع (سنج)، الواقع على الخط الفاصل فى كشمير.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الجيش أن الطائرة انتهكت المجال الجوى الباكستانى وكانت تقوم بمهمة تجسس.
باكستان تسقط طائرة تجسس هندية داخل الأجواء الباكستانيةالخميس، 09 أبريل 2020 07:17 م
كشمير - أرشيفية
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أعلن الجيش الباكستانى اليوم الخميس أنه أسقط طائرة تجسس هندية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوى للبلاد فى قطاع (سنج)، الواقع على الخط الفاصل فى كشمير.
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