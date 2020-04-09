اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 07:40 م
خالد صلاح
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باكستان تسقط طائرة تجسس هندية داخل الأجواء الباكستانية

الخميس، 09 أبريل 2020 07:17 م
باكستان تسقط طائرة تجسس هندية داخل الأجواء الباكستانية كشمير - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الباكستانى اليوم الخميس أنه أسقط طائرة تجسس هندية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوى للبلاد فى قطاع (سنج)، الواقع على الخط الفاصل فى كشمير.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الجيش أن الطائرة انتهكت المجال الجوى الباكستانى وكانت تقوم بمهمة تجسس.


باكستان

الجيش الباكستانى

طائرة تجسس هندية

الهند

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