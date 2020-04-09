اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 03:09 م
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اليابان : الإصابات بفيروس كورونا تتخطى 5 آلاف

الخميس، 09 أبريل 2020 02:05 م
اليابان : الإصابات بفيروس كورونا تتخطى 5 آلاف تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " فى اليابان، اليوم، إلى 5002 بعدما سجلت البلاد إصابة 320 شخصا بالفيروس في الساعات ال 24 الأخيرة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بكورونا مما يرفع إجمالى الوفيات بسبب كورونا فى اليابان إلى 105.

ومن بين الاعداد الجديدة سجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد البيان، ان الإجمالى لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التى خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو فى فبراير الماضي.


كورونا

اليابان

اصابات كورونا

وفيات كورونا

طوكيو

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