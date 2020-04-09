اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

النيابة الإدارية توقع بروتوكولا مع الاتصالات للتحول الرقمي بـ240 مليون جنيه

الخميس، 09 أبريل 2020 05:15 م
النيابة الإدارية توقع بروتوكولا مع الاتصالات للتحول الرقمي بـ240 مليون جنيه النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، والذي يهدف لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التحول الرقمي، وقع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي في 5 أبريل الماضي.

يستهدف البروتوكول دعم كفاءة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وفير الوقت والجهد للمواطن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقها لخطة الدولة القومية للتحويل الرقمي تحت رعاية الرئيس السيسي.

كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها منعا لتكرار مثل ذلك مستقبلاً والمرور على كافة مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصا ًعلي سلامة المواطنين ومنعاً لتكرار أي حوادث مستقبلاً واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقاً للقانون.

 


النيابة الإدارية

وزارة العدل

وزارة الاتصاللات

40 مليون جنيه

التحول الرقمى

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تشكل إدارة كاملة لتحويل التقاضى بشكل رقمى

السبت، 04 أبريل 2020 10:51 ص

التنمية المحلية: إحالة 450 عاملا بالمحليات للنيابة الإدارية لتقصيرهم بالعمل

السبت، 04 أبريل 2020 10:03 ص

الهيئات القضائية تدعم الدولة لمواجهة كورونا وتتبرع لـ"تحيا مصر".. القضاء الأعلى يوجه أكثر من 8 ملايين.. النيابة الإدارية تودع 3 ملايين.. نادى مجلس الدولة يدعم المستشفيات.. ونادى القضاة: مصر أمام ظرف دقيق

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:15 م

النيابة الإدارية تساهم بمبلغ 3 ملايين فى صندوق تحيا مصر لمواجهة الظروف الراهنة

الخميس، 02 أبريل 2020 01:44 م

التأديبية تبطل جزاءات النيابة الإدارية لمسئولين بالسد العالى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:37 م

فى 7 نقاط.. أهمية قرارات النيابة الإدارية فى الجزاء التأديبى بقضايا الفساد

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة