النيابة الإدارية توقع بروتوكولا مع الاتصالات للتحول الرقمي بـ240 مليون جنيه

كتب عبد الله محمود

صدق المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، والذي يهدف لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التحول الرقمي، وقع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي في 5 أبريل الماضي.

يستهدف البروتوكول دعم كفاءة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وفير الوقت والجهد للمواطن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقها لخطة الدولة القومية للتحويل الرقمي تحت رعاية الرئيس السيسي.

كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها منعا لتكرار مثل ذلك مستقبلاً والمرور على كافة مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصا ًعلي سلامة المواطنين ومنعاً لتكرار أي حوادث مستقبلاً واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقاً للقانون.