النقل تعلن تعديلات جداول التشغيل والدفع بقطارات إضافية بعد تعديل ساعات الحظر

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الخميس الموافق 9 إبريل 2020.

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.



وقالت الوزارة إنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و 26 قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارا وامتداد مسير 6 قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحرى عدد 701 قطار مشيرا الى انه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة السابعة والنصف مساء ابتداءً من اليوم وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 9 ابريل 2020 إبتداءً من الساعة السادسة صباحا بجميع خطوط الشبكة.















