المكسيك تسجل 3181 حالة إصابة بكورونا و174 وفاة

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية، قالت إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141

وقالت وزارة الصحة فى المكسيك، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 2143 بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالى حتى الآن 94 حالة.