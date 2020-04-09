اليوم السابع
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خالد صلاح
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المفوضية الأوروبية توصى بتمديد منع السفر غير الضرورى حتى 15 مايو المقبل

الخميس، 09 أبريل 2020 06:00 ص
المفوضية الأوروبية توصى بتمديد منع السفر غير الضرورى حتى 15 مايو المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل أ ش أ

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دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر غير الضرورى عبر دول الاتحاد الأوروبى حتى 15 مايو المقبل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت المفوضية - فى بيان بثته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن تقييمها جاء على أساس استمرار تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى وأيضًا الدول الأعضاء فى منطقة تأشيرة الدخول الموحدة "شنجن".

وجاء فى بيان المفوضية أنه "بناءً على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى"، موضحًا أن "أى تمديد لحظر السفر غير الضرورى لما بعد 15 مايو المقبل يحتاج إلى عملية تقييم جديدة".

أما بالنسبة للحدود الخارجية للاتحاد، فقد أكدت المفوضية ضرورة اتخاذ إجراء منسق من قِبل الدول الأعضاء كافة.

وفى السياق ذاته، شددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية، وكذلك ضمان حركة العاملين فى المجالات الأساسية عبر الحدود.

كانت المفوضية الأوروبية قد دعت للمرة الأولى فى 16 مارس الماضى الدول الأعضاء إلى ضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية لضبط تفشى وباء كورونا.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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