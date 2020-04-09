وأضافت الوزارة - في بيانها - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى صباح اليوم الخميس.
وأوضحت، في تحديث للإحصائيات، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي محددا في 93 حالة، كما ثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة.

وأهابت الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.