المراكز الأمريكية: الإصابات بكورونا تصل 427460 والوفيات 14696

رويترز

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696.

وجرى تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالمرض المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من أبريل مقارنة بالإحصاء السابق الصادر قبل يوم.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وكانت إحصاء لرويترز،كشفت أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700 اليوم الخميس، رغم وجود مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة أرقاما قياسية جديدة يومى، الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم، بحسب إحصاء رويترز