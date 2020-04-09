المحامية ليلى مقلد تواصل حملتها لتوزيع أدوات الوقاية على العمال بمدينة نصر

واصلت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، جهودها لمساندة الدولة فى إجراءاتها للتصدى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال توزيع أدوات الوقاية على العمال بمدينة نصر من كمامات وجوانتات للوقاية من الإصابة بالمرض أو منظفات للتطهير لعدم نقل العدوى بالإضافة إلى جهود توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا من كبار السن وعمال اليومية، فضلا عن التكفل بمصاريف شهرية لـ35 أسرة لمواجهة أزمة العمالة غير المنتظمة.

وقالت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، إنها تواصل بنفسها توزيع الكمامات والجوانتات بالإضافة إلى منظفات التطهير على عمال اليومية بمنطقة مدينة نصر، لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم جنود الإنتاج فى مصر، ولذا يجب حمايتهم من الإصابة بالفيروس حرصا على مصلحة الوطن واستمرار تشغيل المشروعات، فضلا عن عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج من الفيروس أو الإنفاق على ذويهم حال إصابتهم، علاوة على أن العمال قد لا يقدرون على تحمل شراء الكمامات، ولذا فقد حرصت بنفسها على الذهاب لأماكن تجمع العاملين وتوزيع الكمامات والجوانتات وبلغ إجمالى الموزع نحو 5 آلاف كمامة.

وأضافت ليلى مقلد، أنها لا تكتفى بتوزيع أدوات الوقاية على العمال، بل تقوم بتوعيتهم بأهمية ارتدائها لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا وعدم انتشار المرض، كما تقوم بشرح كيفية ارتدائها والطرق الصحيحة لإزالتها عقب انتهاء العمل والعودة للمنازل، متابعة: "ولا أكتفى بذلك بل أقوم أيضا بالصعود للأتوبيسات العامة وتوزيع الكمامات والجوانتات على المواطنين خلال ذهابهم لأعمالهم، مع شرح لكيفية الوقاية والحماية من الفيروس، وكيفية استخدام المواد التى يتم توزيعها، بالإضافة إلى ارشادات عامة تتعلق بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وما يجب على كل شخص اتخاذه حال شعوره بذلك".

وواصلت حديثها: " كما أقوم أيضا بتوزيع أدوات الوقاية على عمال النظافة العاملين فى الشوارع والباعة الجائلين، وسائقى الميكروباصات، وعمال الأمن والحراسة بالمنشأت السكنية والإدارية والتجارية بمدينة نصر".

يأتى ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وهو ما ظهر بفيديو للرئيس السيسى، الذى تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو خارج من سيارته موجهاً حديثاً غاضباً، لأحد المسئولين بسبب عدم ارتداء العمال كمامات خلال تفقده أحد المواقع الإنشائية، قائلا "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه؟-قاصاداً ارتداء الكمامات-..هى الناس دى يوميتها كام، علشان لو قعدت فى البيت هتصرف منين؟"، وتابع حديثه:"أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه الكمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة"، كما طالب أفراد حراسة موكبه بتوزيع كمامات على العمال.