اليوم السابع
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الكونجرس يطالب خطوط الطيران الأمريكية بالمساعدة فى إعادة الأمريكيين من الخارج

الخميس، 09 أبريل 2020 03:10 ص
الكونجرس يطالب خطوط الطيران الأمريكية بالمساعدة فى إعادة الأمريكيين من الخارج الكونجرس الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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حث كبار نواب لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى،  كبرى شركات الطيران فى الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة وزارة الخارجية فى إعادة الأمريكيين العالقين بالخارج، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى البلاد.

وفى خطاب تلقته الخطوط الأمريكية وخطوط دلتا والخطوط المتحدة للطيران، دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى النائب الديمقراطى إليوت إنجيل والعضو البارز الجمهورى مايكل ماكاول الثلاث شركات "للمشاركة بأكبر شكل ممكن" فى الجهود الجارية لإعادة الأمريكيين من الخارج.

وأشار إنجيل وماكاول -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن طلبات العودة إلى البلاد من الأمريكيين فى الخارج تتزايد من مناطق نائية وصعب الوصول إليها، مطالبين الخطوط الجوية الثلاث بالمساعدة فى إعادتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من الأمريكيين مازالوا عالقين فى الخارج وسط إغلاق غير مسبوق للحدود فى جميع أنحاء العالم كجزء من الجهود الدولية لمكافحة تفشى كوفيد-19.

وساعدت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 46 ألف أمريكى فى العودة إلى الولايات المتحدة من 81 دولة حول العالم، ومازالت جهود إعادة العالقين فى الخارج مستمرة.

 


الكونجرس

خطوط الطيران الأمريكية

إعادة الأمريكيين

الولايات المتحدة

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