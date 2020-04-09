العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكى يرتفع 3 دولارات للبرميل

وكالات

قالت "رويترز"، إن أسعار خام برنت النفطي ارتفعت بمقدار 3 دولارات للبرميل؛ ويأتي ذلك عقب انطلاق مؤتمر أوبك ومصدرون آخرون للنفط.

وأكد مصادر بحسب "رويترز"، بدء اجتماع أوبك+ اليوم الخميس، بالفيديو لبحث خطط تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين السعودية وروسيا على تخفيضات عميقة لإنتاج النفط.

وأضاف المصدر بحسب "رويترز"، إن أوبك+ وآخرون سيبحثون تخفيضات لإنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل، مشيرا إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل أو أكثر، مشيرا إلى أنه متفائل بأن السعوديين والروس سيتوصلون لاتفاق بشأن النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وبحسب "رويترز"، قال برويليت في مقابلة مع سي.ان.بي.سي: "أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا ضممت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين. هذا ممكن بسهولة"، مضيفاً، "نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".