الصين تسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتى وفاة

بكين (رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن البر الرئيسى الصينى سجل اليوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم، ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.

وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

أنهت مدينة ووهان الصينية، التى بدأ منها تفشى وباء فيروس كورونا، عزلا عاما استمر شهرين اليوم الأربعاء لكن بلدة فى الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية فى الصين.

وكانت السلطات الصينية قد أغلقت ووهان، التى يقطنها 11 مليون شخص، فى نهاية يناير لمكافحة انتشار الفيروس. وأصيب أكثر من 50 ألفا فى المدينة بالفيروس الذى أودى أيضا بحياة أكثر من 2500 شحص هناك، وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من حصيلة الوفيات فى الصين وفقا للأرقام الرسمية.

وتحول الفيروس بعد ذلك إلى وباء عالمى وتسبب فى إصابة ما يربو على 1.4 مليون شخص بالعدوى ووفاة 82 ألفا وأحدث اضطرابا فى الاقتصاد العالمى بعدما فرضت حكومات فى أنحاء العالم قيودا واسعة النطاق للحد من تفشى المرض.

وخففت السلطات القيود فى ووهان فى الأيام الماضية بعدما أعلنت المدينة تسجيل ثلاث حالات عدوى جديدة فقط خلال 21 يوما، لكن بينما بدأ السكان يغادرون المدينة ارتفع عدد الإصابات الوافدة فى إقليم هيلونغجيانج الشمالى إلى 25 فى يوم واحد بفعل توافد مسافرين مصابين بالعدوى قادمين من روسيا التى تشترك فى حدود برية مع الإقليم.