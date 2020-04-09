اليوم السابع
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الصحة العمانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:32 ص
الصحة العمانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
مسقط (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات فى، السلطنة إلى 457 حالة وعدد الوفيات حالتين، فضلا عن تماثل 109 حالات للشفاء، وأهابت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى.

وفى سياق متصل يواصل الطيران العماني تسيير رحلات إعادة المواطنين العمانيين والشحن الجوي؛ لتوفير بعض المؤن الغذائية والمستلزمات الصحية في إطار دعمه ومساندته للجهود الوطنية في مواجهة جائحة "كورونا".

وقام الطيران العماني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس - بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية بتسيير رحلة بين مسقط وكل من المدينة المنورة والدمام والرياض لإعادة 166 من المواطنين العمانيين المتواجدين في السعودية.

تأتى هذه الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات التي سيرها الطيران العماني خلال الأيام الماضية لإعادة المواطنين العمانيين من عدد من الدول مثل الهند والأردن.

وكانت شرطة سلطنة عمان، أعلنت خطوات إغلاق العاصمة مسقط 12 يوما بدءا من يوم الجمعة المقبل لمواجهة فيروس كورونا، وبحسب الرائد محمد بن سلام الهشامي سيتم إغلاق كافة مداخل ومخارج محافظة مسقط أمام الجميع باستثناء الحالات الطارئة فقط.

وسيتم منع دخول الموظفين خارج مسقط إلى داخلها باستثناء من يتطلب وجودهم بأعمالهم بالتنسيق مع مؤسساتهم، كما أن التنقل داخل محافظة مسقط سيكون محدودا، ودعت الشرطة العمانية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكانت السلطات العمانية قررت اليوم، الأربعاء، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

سلطنه عمان

الصحه العمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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