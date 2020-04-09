الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بوباء كورونا إلى 74 حالة

كتب هاشم الفخرانى

أعلنت وزارة الصحة بالإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات إثر انتشار فيروس كورونا إلى 74 بعد وفاة مُسن فى دار للرعاية.

وذكرت الوزارة أن المُسن 86 عامًا كان يرقد فى دار لرعاية المسنين بمستشفى بوريا فى طبريا، مشيرة إلى أنه كان يعانى من عدة أمراض سابقة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى نحو 10 آلاف، منذ بدء انتشاره، بينهم نحو 150 بحالة خطيرة، فيما تعافى نحو 800 شخص.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها وقعت صفقة بقيمة 25 مليون دولار مع شركة BGI الصينية لشراء معدات تتيح لإسرائيل القيام بعشرة آلاف اختبار لوباء كورونا يوميا، حيث سيتم توزيع هذه المعدات الجديدة على ستة مختبرات مختلفة الأسابيع المقبلة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن منتجاتBGI تستخدم على نطاق واسع في الصين ويتم توزيعها في أكثر من 50 دولة ومنطقة أخرى، وتوفر نتائج الاختبار بعد ثلاث ساعات من إجرائها على المرضى.

وتأتى هذه المعدات مع إمدادات من الكواشف - المواد المستخدمة فى التحاليل الكيميائية اللازمة للاختبارات - التى استنفذت من المختبرات الإسرائيلية فى الأيام الأخيرة، ما يحد من عدد الاختبارات التى يمكن لإسرائيل إجراؤها حتى الآن.