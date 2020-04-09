ونقلت صحيفة /ديلي تلجراف/ البريطانية- على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- عن نيك أديرلي رئيس شرطة مدينة نورثهامبتونشاير، قوله إن القوات الشرطية ستشدد الآن تطبيق قوانين مكافحة فيروس كورونا.

وأشار أديرلي إلى انتهاء فترة التسامح في الإغلاق العام في المملكة المتحدة ، قائلا إنه قد يُفرض على مخالفي القوانين غرامات مالية أو قد يوثق ذلك في صحيفتهم الجنائية.

وأوضح أن القوة الشرطية قد تضطر إلى اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة مثل نصب حواجز على الطرق وتفتيش عربات التسوق إذا استمر الناس في كسر القواعد.