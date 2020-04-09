اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 06:58 م
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"الشباب و الرياضة" تطلق مبادرة "اطمن احنا معاك" بالإسكندرية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:17 م
"الشباب و الرياضة" تطلق مبادرة "اطمن احنا معاك" بالإسكندرية مبادرة تجوب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية ،إنطلاق مبادرة "اطمن احنا معاك "برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمواطنين وحثهم على ضروره البقاء فى المنازل لحمايه أنفسهم وأسرهم وحمايه الوطن.

وقامت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بالاستعانة بسيارات بها مكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم أثناء فترة الحظر ، وذلك بمشاركة مجموعة من شباب أندية التطوع ، والكشافة ، والجوالة تحمل معها أعلام مصر ، حيث شارك فى المبادرة مراكز شباب( سموحة، السيوف، الحرمين، الحرية، طوسون، السيوف، النصر، العمراوى)

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء


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