السياحة تطلق جولات افتراضية داخل المتحف المصرى مدعومة بشرح المرشدين السياحيين

كتبت آمال رسلان

تنشر وزارة السياحة والآثار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار المبادرة التى أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.

وتتضمن هذه الجولات شرح لعشرين قطعة اثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية اثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وكانت الوزارة قد أطلقت خمس زيارات افتراضية على مدار الأيام الماضية شملت مقبرة حفيدة خوفو، والمعبد اليهودى بمصر القديمة، والدير الأحمر بسوهاج.

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بتأخير بدء موعد حظر التجوال لمدة ساعة فان وزارة السياحة الاثار سوف تطلق زياراتها الافتراضية والإرشادية اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وذلك علي صفحاتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.