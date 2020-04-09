رحب السفير الأمريكى في السعودية، جون أبي زيد، الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقف النار في اليمن، مقدماً الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلك المبادرة.
وأعرب في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بالسعودية عن أمله أن تعمل جميع الأطراف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، خاصة الآن، حيث يركز العالم على مكافحة جائحة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح".
وكانت أطراف عربية ودولية أبدت ترحيبا بقرار وقف اطلاق النار باليمن من بينها، رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، الذى رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار الشامل فى الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شامل وعادل للأزمة في اليمن.
وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم - أن هذا الإعلان يحمل أبعادا إنسانية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعمه في مواجهة انتشار فيروس كورونا "المستجد" والعمل على مكافحته ومنع انتشاره، كما يأتي حرصا من تحالف دعم الشرعية في اليمن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.
وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام والمبعوث الخاص لدى الجمهورية اليمنية بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بوقف إطلاق النار وتوقفها فورا عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني، وإطلاقها صواريخ باليستسة وطائرات مسيرة على المدن والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، وتحميلها المسئولية الكاملة عن أي خرقٍ تقوم به ضد هذا الإعلان.
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