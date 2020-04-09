إيمان حنا

رحب السفير الأمريكى في السعودية، جون أبي زيد، الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقف النار في اليمن، مقدماً الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلك المبادرة.

وأعرب في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بالسعودية عن أمله أن تعمل جميع الأطراف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، خاصة الآن، حيث يركز العالم على مكافحة جائحة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح".

وكانت أطراف عربية ودولية أبدت ترحيبا بقرار وقف اطلاق النار باليمن من بينها، رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، الذى رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار الشامل فى الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شامل وعادل للأزمة في اليمن.