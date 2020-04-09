اليوم السابع
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السعودية تسجل 355 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 09 أبريل 2020 02:44 م
السعودية تسجل 355 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية فيروس كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تسجيل 355  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما جاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت حزمة من الإجراءات من بينها، تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا ابتداء من أمس.

وقال مصدر مسئول في الوزارة "إلحاقًا لما سبق إعلانه بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، قررت الوزارة اتخاذ جملة من القرار من بينها تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء".

 

وتشمل القرارات "السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع الحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة." وفق وكالة واس.

 

 

وأوضح المصدر أنه سيتم السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

 

وتم استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

 

 


السعودية

المملكة العربية السعودية

فيروس كورونا

كورونا

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